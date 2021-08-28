Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ; Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşmişti.

Sarı-Lacivertli ekibin fikstürü belli oldu. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt - Fenerbahçe

30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe - Antwerp

4 Kasım 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt

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28/08/2021 12:17