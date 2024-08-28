Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024/25 sezonunun kura çekimi 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

Avrupa Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları 29 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak. Bu maçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek takımlar belli olacak.

FENERBAHÇE HANGİ TORBADAN KURA ÇEKİMİNE KATILACAK?

Fenerbahçe, 30 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Avrupa Ligi'nde değişen formatla birlikte takımlar her torbadan 2 takımla lig aşamasında mücadele edecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe'nin play-off rövanş maçları öncesinde kesinleşen muhtemel rakipleri arasında Roma, Manchester United, Porto, Rangers, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dynamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice ve Twente yer alıyor.

AVRUPA LİGİ'NİN YENİ FORMATI

UEFA, Avrupa kupalarında uygulanacak yeni formatın bu sezon itibariyle geçerli olacağını duyurmuştu. Değişen formatta turnuvalardaki takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek. Takım sayısının yükseldiği yeni formatta grup etabı kaldırılırken son 16 turuna kalacak takımlar lig aşamasının ardından belli olacak.

LİG AŞAMASI SİSTEMİ

36 takımın kura çekimin ardından lig aşamasında oynayacağı 8 maç belirlenecek. Bu maçlar sonunda ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16 turuna yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak. Kura çekiminde eşleşmeler özel bir yazılımın desteğiyle belirlenecek. Avrupa Ligi'nde 2024/25 sezonunun fikstürü ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Avrupa Ligi'nde sezon 25 ve 26 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

Şu ana kadar 20 takımın katılımını garantilediği Avrupa Ligi'nde mücadele edecek diğer 16 takım, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turunun rövanş maçlarının ardından belli olacak.