Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu!

Fenerbahçe, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki mücadelesini tamamladı ve play-off turundaki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesinde yoluna devam edebilmek için Bodø/Glimt veya Anderlecht ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe’nin eşleşme detayları neler? Tur atlarsa rakibi kim olacak? İşte tüm ayrıntılar…

Fenerbahçe, Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente gibi güçlü rakiplerin bulunduğu grupta mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 30 Ocak 2025 tarihinde Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak grup aşamasındaki maçlarını tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalmaya hak kazandı ve Bodø/Glimt veya Anderlecht ile eşleşti.