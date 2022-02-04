Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi, Miguel Crespo ve Burak Kapacak açıklanan listede yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, A listesini paylaştı.



Fenerbahçe'de Diego Rossi, Miguel Crespo ve Burak Kapacak açıklanan listede yer almadı.



Sarı-lacivertlilerin paylaştığı kadroda; Altay, Berke, Ertuğrul, Nazım, Kim Min-Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan, Pelkas, Osayi, Serdar Dursun, Valencia ve Berisha yer aldı.



İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

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04/02/2022 10:36