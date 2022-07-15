Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu gönderdi.

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15/07/2022

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Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, kadroyu UEFA'ya yolladı.

Fenerbahçe'nin 25 kişilik kadrosu şöyle:

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

Miguel Crespo Da Silva

Burak Kapacak

İsmail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya

7 OYUNCU YOK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya yolladığı kadroda 7 isim yer almıyor: Kim Min Jae, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Max Meyer

15/07/2022 12:03
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