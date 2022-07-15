Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu!
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu gönderdi.
15/07/2022
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, kadroyu UEFA'ya yolladı.
Fenerbahçe'nin 25 kişilik kadrosu şöyle:
Altay Bayındır
Ertuğrul Çetin
Serdar Aziz
Filip Novak
Attila Szalai
Willian Souza Arao Da Silva
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Diego Rossi
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
Bruma
Arda Güler
Miha Zajc
Miguel Crespo Da Silva
Burak Kapacak
İsmail Yüksek
Emre Mor
Mergim Berisha
Serdar Dursun
Bright Osayi-Samuel
Muhammed Gümüşkaya
7 OYUNCU YOK
Fenerbahçe'nin UEFA'ya yolladığı kadroda 7 isim yer almıyor: Kim Min Jae, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Max Meyer