Fenerbahçe'de beklenen oldu, Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Fenerbahçe'de yönetimin yeni hoca ilgili vereceği karar merakla beklenirken en güçlü adayın Slaven Bilic'in olduğu gelen haberler arasında. İşte Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olması beklenen muhtemel isimler... Sezona iddialı transferlerle girmesine rağmen 17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 28 puanla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi.

Fenerbahçe, yeni hoca kararını verene kadar takımı bir kez daha pro lisans sahibi olan futbol akademisinde genel koordinatörlük görevini yürüten Tahir Karapınar’a emanet etmeyi planlıyor.

Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedilmesi sonrası Kanarya'da hoca borsası açıldı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en güçlü aday...

Fenerbahçe'de şu an için en güçlü aday Slaven Bilic. Bazı yöneticilerin takımı Alman bir isme emanet etmek istediği de gelen haberler arasında.

Slaven Bilic

Fenerbahçe'de ilk hedefin Slaven Bilic'in olduğu gelen haberler arasında. Ancak Hırvat teknik adam, Beijing Guoan’daki görevinden 3 Ocak’ta oynanacak maçın ardından ayrılabilecek. Bilic ve ekibinin Çin ekibi ile bağını koparabilmesi halinde göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte en güçlü aday...

İsmail Kartal

2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu sıralar boşta olan İsmail Kartal ile ilgili iki senaryo var. İlki, en azından sezon sonuna kadar takımın başına getirilmesi. Diğer alternatif ise Pereira sonrası geçici olarak İsmail Kartal’la anlaşmak ve teknik adam arayışına devam etmek. Ardından Kartal’ın, yeni gelecek hocanın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi.

Francesco Farioli

İtalyan çalıştırıcı, Karagümrük’te yaptıklarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Henüz 32 yaşında olmasına rağmen şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran ve şu sıralar boşta olan Farioli'mim adaylar arasındaki isimlerden olduğu iddia ediliyor.

Alex de Souza

Teknik adamlık kariyerine Sao Paulo U20 Takımı’nda başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex, taraftarın gözdesi. Alex’in avantajı büyük taraftar desteği ancak dezavantajı ise A takım seviyesinde tecrübesinin bulunmaması. Yönetim içinde bunun çok riskli seçim olacağı görüşü ağırlıkta.

Paulo Fonseca

Yaz döneminde kariyerli, Avrupa çapında bilinen birisimle anlaşma sağlanamamıştı. Bir kez daha böyle biri hoca için çaba sarf edilmesi ihtimaller dahilinde. 48 yaşındaki çalıştırıcı Premier Lig’den istediği teklifi alamadı ve boşta kaldı. Fonseca, adaylar arasında ikna edilmesi en zor isim olarak görülüyor.

Thorsten Fink

Daha önce ismi gündeme gelen Thorsten Fink’e yönetimin soğuk baktiği iddia ediliyor. Alman teknik adam her ne kadar Basel’de peş peşe iki şampiyonluk yaşamış olsa da kariyeri düşüşte ve 1 yıldan fazla süredirtakım çalıştırmıyor.

Joachim Löw

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'ın Löw ile ilgili yaptığı ''Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya gelir. Ona yaklaşımın çok önemli. Çok istediğini hissettirirken onu kazanırsın. İkna kabiliyeti çok önemli.'' açıklaması Sarı Lacivertli ekip taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Alman teknik adam kulüp kariyerine Fenerbahçe ile dönebilir.

Clarence Seedorf

Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz iddia dış basından geldi. Kamerun medyası; Sarı-Lacivertliler'in sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdüğünü, Hollandalı teknik adama 6 ay için 720 bin Euro teklif edildiğini duyurdu. Milan, Shenzen, Deportivo La Coruna ve Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran Seedorf, adaylar arasında yer alıyor.

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20/12/2021 22:46