Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Milan Skriniar, kulüp tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcu oldu!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Slovak yıldız Milan Skriniar ile büyük bir başarıya imza attı. Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer edilen deneyimli savunmacı, sarı-lacivertli formayı giyen en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu unvanını kazandı.

Rekor piyasa değeri

Avrupa futbolunun en önemli stoperlerinden biri olarak gösterilen Skriniar, Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan oyuncu oldu. Slovak yıldızın güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak belirlenirken, bu rakam daha önce kulüpte oynayan hiçbir futbolcunun seviyesine ulaşamamıştı.

Savunmanın yeni lideri

Inter'deki başarılı yıllarının ardından PSG’ye transfer olan Skriniar, Fenerbahçe'ye gelerek Süper Lig'de önemli bir etki yaratmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın defans hattını güçlendiren yıldız oyuncunun, sezonun geri kalanında takımına büyük katkı yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin bu transferle birlikte hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir konuma gelmesi hedefleniyor.