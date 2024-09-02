Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk bek: Pep Guardiola öve öve bitirememişti
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol bek transferi yapıp yapmayacağı merak konusu olan Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Chelsea'nin gözden çıkardığı Ben Chilwell'in yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği iddia edildi.
02/09/2024
Avrupa'da transfer dönemi kapanırken kulüp bulamayan birçok futbolcu için Türkiye iddiası ortaya atılıyor. Son olarak Fenerbahçe için Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Ben Chilwell'in ismi gündeme geldi.
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Mirror'da yer alan habere göre Chelsea'nin gözden çıkardığı Ben Chilwell, Fenerbahçe'ye transfer olabilir.
Haberde Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin sol bek aradığı ve bu boşluğu Ben Chilwell ile doldurabileceği belirtildi.
2020'de Leicester City'den Chelsea'ye transfer olan Ben Chilwell'in bonservisi için 50 milyon euro ödenmişti.
27 yaşındaki İngiliz sol bek daha önce yaptığı bir açıklamada, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisinden övgüyle bahsettiğini belirtmişti.
Chilwell, 2018/19 sezonunda Leicester City'nin Manchester City'e 1-0 yenildiği maçın ardından Guardiola'nın kendisine özel olarak, yetenekli ve kaliterli bir oyuncu olduğunu ve bu şekilde devam etmesi gerektiğini söylediğini ifade etmişti.
Chilwell, geçen sezon Chelsea formasıyla 21 maçta 1.172 dakika süre aldı.
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