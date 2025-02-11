Fenerbahçe'ye Anderlecht maçı öncesi çifte müjde

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11/02/2025

Fenerbahçe'ye Anderlecht maçı öncesi çifte müjde

Anderlecht maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mert Müldür ve Yusuf Akçiçek ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda perşembe günü Anderlecht ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan iki futbolcusundan iyi haber geldi.
Sarı lacivertlilerin sağ beki Mert Müldür ve genç stoperi Yusuf Akçiçek, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
İki futbolcunun da bir aksilik olmazsa Belçika ekibiyle oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
 

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TAGS: Fenerbahçe’ye Anderlecht maçı öncesi çifte müjde
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