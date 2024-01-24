Fenerbahçe'ye Batshuayi'den hayat öpücüğü

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

22. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Başakşehir ceza alanına gönderilen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Tadic, Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Szymanski kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortaya Dzeko kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan uzanarak topu kontrol etti.

29. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Oosterwolde, kayarak düşünce meşin yuvarlak Piatek'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.

41. dakikada Başakşehir savunmasından seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Krunic'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Dzeko'nun plase şutunda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası üzerindeki Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.

45+5. dakikada Oosterwolde'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

56. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ferdi'nin soldan verdiği pasta penaltı noktasına yakın bölgede topu kontrol eden Szymanski, Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan başarılıydı.

59. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Cengiz'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Mor'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Onur Ergün'ün eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Başakşehir 9 kişi kaldı. Hakeme itiraz nedeniyle sarı kart gören Keny, 1 dakika sonra itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michy Batshuayi sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+7. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, sağdan ceza sahasına giren Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.