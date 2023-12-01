Fenerbahçe'ye Danimarka'da soğuk duş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'e 6-1 mağlup oldu.

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01/12/2023

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Fenerbahçe'ye Danimarka'da soğuk duş


UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland'e konuk oldu.

Sarı lacivertliler sahadan 6-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü Michy Batshuayi kaydetti.

5 hafta sonunda Fenerbahçe grupta 9 puanda kaldı. Nordsjaelland ise puanını 10'a çıkardı. 

Grubun diğer maçında Ludogorets deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

01/12/2023 00:17
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TAGS: Fenerbahçe’ye Danimarka’da soğuk duş
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