Fenerbahçe'ye Danimarka'da soğuk duş
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'e 6-1 mağlup oldu.
01/12/2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland'e konuk oldu.
Sarı lacivertliler sahadan 6-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü Michy Batshuayi kaydetti.
5 hafta sonunda Fenerbahçe grupta 9 puanda kaldı. Nordsjaelland ise puanını 10'a çıkardı.
Grubun diğer maçında Ludogorets deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.