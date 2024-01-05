Fenerbahçe'ye Fred müjdesi

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Fred'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça düşürdü.

Tahkim Kurulu'nda yapılan açıklamada ''Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues De Paula Santos’a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.'' denildi.