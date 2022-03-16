Fenerbahçe'ye gençlik aşısı

Fenerbahçe Kulübü; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

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16/03/2022

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Fenerbahçe'ye gençlik aşısı

Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada ''Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu
1907 Tribünü’nde imza töreni yapılacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

16/03/2022 15:45
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TAGS: Fenerbahçe, transfer, haber
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