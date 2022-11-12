Fenerbahçe'ye Giresunspor'dan çelme

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12/11/2022

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Fenerbahçe'ye Giresunspor'dan çelme

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Fenerbahçe, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Karadeniz ekibinin golleri Borja'dan geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 19. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Konuk Bitexen Giresunspor, 71. dakikada Borja Sainz ile skoru eşitledi: 1-1

Serdar Aziz'in hatasını değerlendiren Borja Sainz, 84'te Karadeniz ekibini deplasmanda 2-1 öne geçirdi: 1-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Bitexen Giresunspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

5 maçlık galibiyet hasreti sona eren 29 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bu puan kaybına rağmen Dünya Kupası arasına lider gitti.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.

İstanbul'da sürpriz yapan Giresunspor ise puanını 15'e çıkardı ve Dünya Kupas'na moralli gitti.

 

 

12/11/2022 18:06
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TAGS: Fenerbahçe’ye Giresunspor’dan çelme
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