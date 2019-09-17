Fenerbahçe'ye ilk yenilgi Alanya'dan

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golü 39.dakikada Tolga Ciğerci'den gelirken, Aytemiz Alanyaspor'un golleri 45+3. ve 46.dakikalarda Papiss Cisse, 62. dakikada ise Junior Fernandes kaydetti.

Perdeyi Tolga Ciğerci açtı

Karşılaşmada dakikalar 39’u gösterirken soldan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışına gönderilen pasta topla buluşan Tolga Ciğerci, net bir vuruşla golü kaydetti ve takımını Alanya deplasmanında 1-0 öne geçirdi. Aynı zamanda maçtaki ilk isabetli şut da golle sonuçlanmış oldu.

Aytemiz Alanyaspor geri döndü

1-0 geriye düştükten sonra beraberlik için baskıyı artıran Aytemiz Alanyaspor, aradığı golü duraklamalarda buldu. 45+3. dakikada, kaleci Altay ile Zanka’nın hava topundaki anlaşmazlığından sonra ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse golü attı ve skor 1-1’e geldi. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısına Aytemiz Alanyaspor golle başladı. Savunmadan topu çıkarmak isteyen Jailson’un hatalı pasında topu kapan Papiss Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe savunmasının hatasını bir kez daha cezalandırarak takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Fenerbahçe’nin savunmadaki bir bireysel hatası daha gole mal oldu. Ozan Tufan’ın Ceyhun Gülselam’a kaptırdığı topu takip eden Junior Fernandes ceza sahasına girdi, sol çaprazdan dokundu ve kaleci Altay’ı mağlup ederek topu filelere yolladı. Alanyaspor bu golle durumu 3-1’e getirdi. Fenerbahçe ilk yenilgisini tattı, Alanyaspor zirveyi bırakmadı. Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse, Süper Lig'in ilk 4 haftasında attığı 5 golle krallık yarışında zirveye oturdu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Fenerbahçe ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini bu deplasmanda almış oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7 puanda kalırken Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü maçını da galibiyetle tamamladı ve 12 puanla liderliğini sürdürdü.