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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde sona geldi

Brezilyalı ön liberoya kısa sürede imza attırması bekleniyor

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28/08/2019

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde sona geldi

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak için gün sayıyor. Marsilya kulübüyle bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın olan sarı lacivertlilerin, Brezilyalı ön liberoya kısa sürede imza attırması bekleniyor.

Fenerbahçe, transferi için uzun süredir mesai harcadığı Luiz Gustavo'da mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaştı. Marsilya kulübü ile bonservis konusundaki pazarlıklar ise sürüyor. Fenerbahçe yönetimi, bu transferi çok kısa süre içinde bitirerek, resmiyete dökme konusunda kararlı.  Finansal Fair Play sıkıntısı bulunan ve transfer yapmak için nakde ihtiyacı olan Marsilya da istenen rakama yaklaştı. İki kulübün anlaşmasının ardından, 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelecek.

Orta sahanın yanı sıra stoperde ve sol bekte de oynayabilen başarılı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın jokerlerinden biri olacak.

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TAGS: Luiz Gustavo, fenerbahçe
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