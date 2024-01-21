Fenerbahçe'ye Samsunspor çelmesi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Yılport Samsunspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti. Yılport Samsunspor ise puanını 22 yaptı.

İlk Yarı

7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert Müldür'ün sağdan ortasında Tadic'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında savunmanın arkasına hareketlenen Dzeko, meşin yuvarlağı kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in başlattığı atakta sağ kanatta hareketlenen Szymanski, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Tadic ile buluşturdu. Sırp oyuncunun bekletmeden pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada Tadic'in orta saha ile ceza yayı arasından şık ara pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci Yarı

52. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza yayının sağından çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

56. dakikada Tadic'in sol kanatta yerden içeri çevirdiği topa Szymanski dokunamadı. Ceza sahası içinde Dzeko'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda son çizgiye yakın bir noktadan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu son anda çizgi üzerinden çıkardı. Ancak VAR odasının meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği uyarısı üzerine maçın hakemi Bahattin Şimşek, gol kararı verdi: 1-1.

71. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü, Ercan Kara topu son çizgi yakınında kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

90+6. dakikada Bonucci'nin ceza sahasına ortasında Emre Mor topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Krunic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.