Fenerbahçe'ye Yarım Saat Yetti: Sarı Lacivertliler Liderlik Yarışında Puan Farkını 4’e İndirdi

Maça Hızlı Başlangıç, Erken Goller

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertliler, 9. dakikada Mert Müldür’ün kafa golüyle perdeyi açtı. 26. dakikada Tadic, Dzeko’nun hazırladığı pozisyonda farkı ikiye çıkardı. 30. dakikada En-Nesyri, kaleci Piric’ten dönen topu tamamlayarak skoru 3-0’a getirdi.

Galatasaray Puan Kaybetti, Fenerbahçe Takibi Sürdürdü

Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 58’e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 4’e indirdi. Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında 3-3 berabere kalması, şampiyonluk yarışını daha da kızıştırdı.

Mourinho ve Takımı Samsunspor'u Bekliyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Samsunspor’u ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan mücadelede Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken, Antalyaspor ise 30 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.

Fenerbahçe’nin, şampiyonluk yolunda kritik haftalara girerken gösterdiği bu güçlü performans, taraftarları umutlandırdı.