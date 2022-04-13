Fenomen Bahtiyar hayatını kaybetti

Denizli’de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayılan horoz Bahtiyar, bulaşıcı bir solunum hastalığı yüzünden öldü. Sahibinin sosyal medyada videolarını paylaşmasının ardından Bahtiyar’ın ünü dünyaya yayılmış, pek çok ülkede haberleri yapılmıştı. Bahtiyar’ın CRD denilen solunum hastalığına yakalandığını anlatan Okan Gökbudak ‘‘Horozum çok ünlüydü. Turistler onu görmeye gelip fotoğrafını çekiyordu. Nazar mı değdi, göz mü değdi bilemiyorum. Çok üzgünüm’’ dedi.

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13/04/2022 14:21