Fenomen Chloe kripto dünyasına girdi

2 yaşındayken kardeşinin ağlamasına yan yan bakan görüntüsü viral olan Chloe’nin bakışı NFT olarak satılacak. Fiyatı ise 25 Ethereum’a yani yaklaşık 74 bin dolara (657 bin Türk Lirası) eşit.

Sosyal medyada 20 milyondan fazla görüntülenen ve fenomen olan 'Yan bakan Chloe' (Side-eyeing Chloe) kripto camiasına katılıyor.

Chloe’nin 2013'te ailesiyle Disneyland'e giderken kız kardeşi Lily'nin ağlamasına verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelen görüntüsü açık artırmada satılacak.

Chloe’nin görüntüsüne 25 Ethereum’dan yani yaklaşık 74 bin dolardan satış rakamı konuldu.

Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe'nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracak.

NFT takas edilmez oluşu nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor.

Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

Instagram'da 500 bin takipçisi olan Chloe, Brezilya'da bir Google reklamında boy göstermişti.

Bu habere tepkiniz:



25/09/2021 11:36