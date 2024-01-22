Fenomen kasap, muhtar… Hepsi masada

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22/01/2024

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Fenomen kasap, muhtar… Hepsi masada

Devlet Piyangosu çekilişinde 1 milyon TL ikramiye kazanan Alaniçi sakini Ali Sakallı, çeki alır almaz arkadaşları ile kutlamaya koştu.
Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’nın babası olan Ali Sakallı, milyoner olmayı geçtiğimiz günlerde açıkladığı ucuz et fiyatları ile gündeme gelen ve arkadaşları tarafından fenomen kasap olarak çağrılan Mustafa Şahan ve köy muhtarı Cemal Yıldız ile kutladı. Köy sakinlerinden Hasan Yıldırım da kutlamada hazır bulundu. 

Yardımseverliği ve çalışkanlığı ile bilinen Ali Sakallı, “Arkadaşlarımı seviyorum. Kutlama bahane. Biz her zaman birbirimize iyi bakıyoruz. Bu vesile ile yine bir aradayız” dedi.

22/01/2024 19:48
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TAGS: Fenomen kasap, muhtar… Hepsi masada
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