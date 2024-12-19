Fenomen Neşe Özkan karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti. Özkan, daha önce Gelin Evi programında yer almış ve geniş bir takipçi kitlesi edinmişti.
YAYIN TARİHİ:
19/12/2024
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Neşe Özkan, iki çocuk annesiydi ve geçen şubat ayında Show TV'nin "Gelin Evi" programına katılmıştı.
İki çocuk annesi Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.
Özkan, estetik operasyonu için hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı. Paylaşımı, Özkan'ın son anlarını yansıtan bir gönderi olarak hafızalarda kaldı.
Ameliyatın ardından yaşanan komplikasyonlar sonucu Özkan'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor.
YAYIN TARİHİ: