Fenomenin isyanı! 'Beni yemeye kalktılar'

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak, Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur’a tepki göstermiş ve “Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı. Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık. İşte bunlardan biri fenomenler. Vazgeçilmez fenomenler” demişti.

Tepki gören fenomenlerden Danla Bilic, yeni bir video yayınlayarak, tepkilere cevap verdi. “Allah çarpsın psikolojimi bozdular” diyen Bilic, “Dışarıda arkadaşımla konuşurken yanlış bir şey der miyim diye düşünüyorum. Psikolojim bozuldu! Evde kendi kendime konuşurken ‘Allah’ım şu an yanlış bir şey dedim mi?’ diye düşünür oldum. Eee ama yeter. Laf edemiyoruz. Hiçbir muhabbet yapamıyoruz. Bu ne yaa… Her şeyi düşünür oldum, düşünmek zorunda değilim! Öğretmen miyim ben ya, neden her şeye örnek olmak zorundayım?” açıklamasını yaptı.

“BİRLİKTE SALLAMAYA DEVAM EDELİM”

Rahat rahat konuşabildiği videolar çekmek istediğini ifade eden Bilic, “Lütfen bu kıza sahip çıkalım. Sahipsiz sandılar, beni yemeye kalktılar. Yedirmem… Siz de yedirmeyin. Lütfen bu zamana kadar herkese birlikte salladık. Birlikte sallamaya devam edelim” dedi.