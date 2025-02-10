Fenomenin meydan okuması ölümle sonuçlanıyordu: “Hayatımda yaptığım en aptalca video”

Avustralyalı rapçi ve sosyal medya fenomeni Lil Golo, bu hafta "cesur" bir gösteriye imza atmaya karar verdi. Golo,"Bakalım beni durdurmak için ne kadar bant gerekecek?" diyerek aralarına bir metre mesafe bırakılmış iki direk arasına şeritler çekerek, geçebileceği maksimum bandı test etmek istedi.

ŞERİT SAYISI ARTTI SORUNLAR BAŞLADI



Lil Golo'nun gösterisi, ilk başta yalnızca bir şerit ile başlamakla birlikte, 10 ve 100 şeritli duvarları rahatça geçerek devam etti. Ancak asıl zorluk, 1000 şeritlik duvarla geldi. İlk iki denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ve ikinci denemede bayılarak yere serildi.

Bayılma sonrası şok geçiren Lil Golo’nun arkadaşları hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Nefes almakta zorluk çeken Lil Golo'nun ağzından köpükler gelmeye başladı. Neyse ki sağlık görevlileri hızlıca müdahale ederek, Lil Golo’yu stabilize etti ve hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Lil Golo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, izleyenlerden özür dileyerek "Bugün orada olan herkesi korkuttuğum için özür dilerim hayattayım hepinizi seviyorum" dedi ve şimdiye kadar yaptığı en aptalca video olduğunu söyledi.