Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin istediği rakam belli oldu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için pazarlık masasına oturacağı rakam belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun sonraki satışından pay planları da yapıyor.

Fenerbahçe ve milli takımdaki yükselişini sürdüren Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda transfer teklifleri almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin Alman, İtalyan ve İngiliz ekiplerinin kıskacında olduğu belirtilen Ferdi Kadıoğlu'ndan beklediği gelir ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'ndan en az 20 milyon euro bonservis geliri hedefliyor.

Sarı-Lacivertlilerin pazarlık masasına söz konusu rakamla oturacağı ve 20 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeyeceği haber detayında yer aldı.

Yine haberde oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesinin olmamasının, Sarı-Lacivertlilerin elini güçlendirdiği vurgulandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu'nun bir sonraki satışından pay almayı da hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe 24 yaşındaki futbolcuyu 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti.