Ferdi Kadıoğlu ile anlaşma sağlandı: En az 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun vedası yaklaşıyor. Premier Lig ekibi Brighton, milli futbolcuyu ikna etti. Sarı lacivertlilere bonuslarla 30 milyon Euro'yu aşan bir teklif yapan İngilizler, Ferdi ile kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaştı.



5 YILLIK SÖZLEŞME



Brighton, 24 yaşındaki futbolcuyla en az 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe yönetimiyle görüşerek bonservis konusunda anlaşılması halinde Brighton'a gitmek istediğini iletti.



REKOR KIRACAK



Transfer resmiyet kazanırsa Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'ya en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcu olacak.

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