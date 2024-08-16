Ferdi Kadıoğlu ile anlaşma sağlandı: En az 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun, İngiltere Premier Lig takımı Brighton ile en az 5 yıllık sözleşme için anlaştığı öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe yönetimiyle görüşerek bonservis konusunda anlaşılması halinde Brighton'a gitmek istediğini iletti.

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16/08/2024

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Ferdi Kadıoğlu ile anlaşma sağlandı: En az 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun vedası yaklaşıyor. Premier Lig ekibi Brighton, milli futbolcuyu ikna etti. Sarı lacivertlilere bonuslarla 30 milyon Euro'yu aşan bir teklif yapan İngilizler, Ferdi ile kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaştı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Brighton, 24 yaşındaki futbolcuyla en az 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe yönetimiyle görüşerek bonservis konusunda anlaşılması halinde Brighton'a gitmek istediğini iletti.

REKOR KIRACAK

Transfer resmiyet kazanırsa Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'ya en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcu olacak.

16/08/2024 15:29
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TAGS: Ferdi Kadıoğlu
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