Ferdi Kadıoğlu kararını verdi: İngilizler anlaştığı takımı açıkladı

Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Premier Lig kulüpleri birbirleriyle yarışırken, İngiliz basınında çıkan iddialara göre sarı lacivertli futbolcunun hangi takımla anlaştığı da belli oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun, Premier Lig kulübü Brighton ile yaptığı transfer görüşmelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sky Sport'un haberine göre; günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı ve sarı lacivertli oyuncu Brighton'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi.

Haberde Fenerbahçe ile Premier Lig ekibi arasındaki görüşmelerin de devam ettiği ve yakın zamanda kararın açıklanacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu, 6 yıldır formasını giydiği sarı lacivertli takımda 203 maça çıktı ve 18 gol, 22 asistlik bir peformans sergiledi.