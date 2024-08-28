Ferdi Kadıoğlu rekora ortak oldu: Süper Lig'den yurtdışına en yüksek transfer satışları

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı. Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Sacha Boey'in rekoruna ortak oldu.

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton'a imza attı. Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

Bu transferin ardından Ferdi Kadıoğlu, Cenk Tosun'u geride bırakarak Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu oldu.

İşte Süper Lig'den yurtdışına en yüksek bedelle transfer olan isimler listesinde ilk 10:

Moussa Sow ➡ Al-Ahli | 16 milyon euro

Badou Ndiaye ➡ Stoke City| 16 milyon euro

Eljif Elmas ➡ Napoli | 17.7 milyon euro

Yusuf Yazıcı ➡ Lille | 18.5 milyon euro

Kim Min-Jae ➡ Napoli | 19 milyon euro

Arda Güler ➡ Real Madrid | 20 milyon euro

Vedat Muriç ➡ Lazio | 21 milyon euro

Elvir Baljic ➡ Real Madrid | 21 milyon euro

Cenk Tosun ➡ Everton 22.5 milyon euro

Sacha Boey ➡ Bayern Münih | 30 milyon euro

Ferdi Kadıoğlu ➡ Brighton | 30 milyon euro