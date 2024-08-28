Ferdi Kadıoğlu rekora ortak oldu: Süper Lig'den yurtdışına en yüksek transfer satışları
İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı. Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Sacha Boey'in rekoruna ortak oldu.
28/08/2024
İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı. Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Sacha Boey'in rekoruna ortak oldu.
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton'a imza attı. Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.
Bu transferin ardından Ferdi Kadıoğlu, Cenk Tosun'u geride bırakarak Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu oldu.
İşte Süper Lig'den yurtdışına en yüksek bedelle transfer olan isimler listesinde ilk 10:
Moussa Sow ➡ Al-Ahli | 16 milyon euro
Badou Ndiaye ➡ Stoke City| 16 milyon euro
Eljif Elmas ➡ Napoli | 17.7 milyon euro
Yusuf Yazıcı ➡ Lille | 18.5 milyon euro
Kim Min-Jae ➡ Napoli | 19 milyon euro
Arda Güler ➡ Real Madrid | 20 milyon euro
Vedat Muriç ➡ Lazio | 21 milyon euro
Elvir Baljic ➡ Real Madrid | 21 milyon euro
Cenk Tosun ➡ Everton 22.5 milyon euro
Sacha Boey ➡ Bayern Münih | 30 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu ➡ Brighton | 30 milyon euro28/08/2024 16:56