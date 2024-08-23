Ferdi Kadıoğlu transferinde sona doğru: Anlaşma sağlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı. Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a imza atmaya hazırlanıyor.



Brighton, transfer için Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Fenerbahçe'yle de anlaşmaya vardı.



Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.



Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton, 30 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeliyle kadrosuna katacak. Anlaşmada sonraki satıştan pay da yer alıyor.



Milli futbolcu, Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 2018'de imza atan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 204 maça çıktı.



24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist kaydetti.



Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İMZAYA GİDİYOR

Brighton'ın anlaşmaya vardığı Ferdi Kadıoğlu bugün İngiltere'de olacak.



DHA'nın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte saat 20.30’da Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla İngiltere’ye gidecek.