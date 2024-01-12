Ferdi Tayfur’dan iyiyim mesajı

Uzun süredir Marmaris’te sakin bir yaşam sürdüren arabesk müziğin ‘Baba’ lakaplı usta ismi Ferdi Tayfur, kendisini merak eden sevenlerine sosyal medyadan seslendi.

Bir dönem sağlık sorunlarıyla gündeme gelen sanatçı, evinde dinlenirken çekilmiş fotoğrafını “Merak Etme Sen” şarkısından yaptığı alıntıyla yayınladı:

“Toprak olur, taş olurum. Yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz.” Yıllar önce böbrek sorunları baş gösteren Ferdi Tayfur bir süre diyaliz tedavisi görmüş, 2020 yılında da böbrek nakli ameliyatı olmuştu.