HABER KIBRIS

Ferdi Tayfur'dan üzen haber

ads
19/06/2018

Ferdi Tayfur'dan üzen haber
ads

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Sanatçı, ömrü boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi olacak

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Tayfur, hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia ediliyor. İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının bakımını, şimdilik yardımcıları yapıyor.

DAVA MOTİVASYONU

Sağlık sorunlarıyla yüzleşen Tayfur'a en büyük motivasyon, geçtiğimiz yıllarda kaybettiği villa davasının kendi lehine sonuçlanması oldu. Şarkıcının Marmaris'teki arazisi üzerine yaptırmak istediği villalarda sorun çıkmış; Tayfur müteahhit ve taşeron firmayla davalık olmuştu. Davaların lehine sonuçlanması, zor günler geçiren Tayfur'a büyük motivasyon olmuş.

Sabah

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Ferdi Tayfur
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems