Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti... Müzik kariyeri gibi özel hayatıyla da dikkat çeken Ferdi Tayfur'un zorlu hayat yolculuğu 5 yaşında başladı. İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayat hikayesi...

O batan Güneş'in kralı, rekorların adamı. 70'li 80'li yılların en büyük şöhreti. Milyonların uğruna gözyaşı döktüğü Ferdi babası... Ferdi Tayfur, geçirdiği yüz felci, böbrek nakli henüz 10 gün önce geçirdiği ameliyatın ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. 1945 yılında Adana'da açtı gözlerini dünyaya. Henüz 5 yaşındaydı babası bir kan davası uğruna öldürüldüğünde. Bundan sonrası onun için zorlu bir yaşamdı artık üvey babasının gölgesinde. Yaşıtları okul sıralarındayken o bir şekerci dükkanında çırak. Kendi akranlarına şeker satan tek derdi ailesine para getirmek olan...​

Kendi başına öğrenir okumayı yazmayı. O zamanlarda bir hayali var sinema yıldızlarından biri olmak. Onun için şarkıcılık oyunculuğa giden yolda bir basamak olur. Bu hayalle katılır Adana radyosu ses yarışmasına ve ikinci olur.

Üvey babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen; soluğu İstanbul'da alır ve 1968 yılında ilk plağını yayınlar. Beklenen ilgiyi görmeyen Ferdi Tayfur, Adana'ya geri dönerek bir çiftlikte çalışmaya başlar. Bu arada yaşadığı kısa süreli bir ilişkiden varlığını 13 yıl sonra öğreneceğini ve hayatını kurtaracak olan oğlu dünyaya gelir. İçindeki müzik aşkına dur diyemez ve 1971 yılında Huzurum Kalmadı şarkısıyla başarıyı yakalar.​

1974 yılında bir evlilik daha yapar. Kısa sürede ayrılsa da nikahının hiç düşmediği iki çocuğunun annesi Zeliha hanımla. Asıl büyük çıkışını 1976'da yayınladığı Çeşme ile yapar. Artık o tüm Türkiye'nin hayran olduğu Ferdi babası olmuştur. Necla Nazır ile Ferdi Tayfur büyük bir aşkın tohumlarını atar. Hayatı boyunca 34 filmde rol alarak hem oyunculuğunu hem şarkıcılığını konuşturur. 1992 yılında Prangalar albümü ise onun belki de hayatının albümü olmuştur. Necla Nazır ile yaşadığı 30 yıllık efsane aşk 2007 yılında sona erdi. Bu büyük aşktan Tuğçe isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi Ferdi Tayfur'un.

2010 yılında Zeliha hanımın yanına döndü. Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum demişti Ferdi Tayfur. Yüz felci yüzünden çok sevdiği sahnelerden çekilmişti. 2020 yılında böbrekleri iflas etti. Umutlarının tükendiği anda ilk kez doğduktan 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu Timur'dan yardım eli geldi. Ardı ardına geçirdiği hastalıklar tüketmişti onu. Bir de kızı Tuğçe ile yaşadığı sorunlar... Henüz 15 gün önce operasyon geçirmiş beyin damarlarından birine stent takılmıştı. Marmaris'teki evinde aniden yeniden fenalaştı. Durumu kötüleşti apar topar Antalya'daki hastaneye sevk edildi.Hayranları ondan gelecek iyi haberi beklerken o ne yazık ki yaşam savaşını kaybetti... Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.