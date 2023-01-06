Ferdi Tayfur’un kızı ‘Artık istemiyorum’ diyerek duyurdu

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızları Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktı. Instagram hesabından sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, yeni bir yolculuğa başlayacağını duyurdu.

“BÜYÜK KAZIKLAR YEDİM, HAKSIZLIĞA UĞRADIM”

Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım.”

“BAŞKA BİR YOLCULUKTA KARŞILAŞIRIZ”

“En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim” diyen Tayfur “Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum bu açıklama için. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum. Başka bir yolculukta karşılaşırız elbet” dedi.

Tayfur ayrıca “Kararımı dostlarımla tabii ki paylaştım ama annemle istişare etmek yetti bana açıkçası” açıklamasını yaptı.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2023 10:58