Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sessizliğini bozdu: Ağabeyim böbreğini geri istemedi!

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.



Vefatından günler sonra Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta ismin vasiyetini yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı açıklamıştı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Gözalıcı'nın paylaşımında "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Sanatçı, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdı. Tayfur, kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt’u mirasından mahrum bıraktı.

PAYLAŞIMLAR TİMUR TURANBAYBURT'A MI AİT?

Tüm bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ederken; usta sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait oduğu iddia edilen paylaşımlar da gündem oldu. Turanbayburt'a ait olduğu söylenen paylaşımlarda yer alan küfürlü ifadeler dikkat çekti.

"AĞABEYİM BÖBREĞİNİ BABAMIZA SEVE SEVE VERDİ"

Konuyla ilgili Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın canlı yayınına bağlanan Tuğçe Tayfur, "Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağbeyim video mesajla açıklama yapacak. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı" dedi.

"YAŞANANLARDAN UTANIYORUM"

"Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum" diyen Tayfur, "Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım" ifadelerini kullandı.