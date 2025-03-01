Ferdi Tayfur’un küçük oğlundan duygusal paylaşım! Babasını böyle andı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Ölümünün ardından açıklanan vasiyetinde Tayfur, oğlu Timur Turanbayburt'a ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın'a hiçbir taşınmaz bırakmamıştı.

Mirastan pay alamayan kızı Tuğçe, dün mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu açıkladı.

Tuğçe Tayfur kararla ilgili "Hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir ede edemez. Bu daga başlangıçi Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok" ifadelerini kullandı.

Mirasıyla gündemden düşmeyen sanatçının bugün de küçük oğlu Ferdi Taha, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Babasıyla kahvaltı yaparken çekilen fotoğrafını "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler" notuyla yayınladı.

"SÖZ VERİYORUM BABA"

Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile ilişkisinden dünyaya gelen Ferdi Taha, geçen ay da babasız kutladığı ilk doğum gününde duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum."

"Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam."