Ferdi Tayfur'un son isteği neydi? Yakın arkadaşı açıkladı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yakınları ve hayranları, usta sanatçıyı 4 Ocak'taki son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

"Çeşme", "Hatıran yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Tayfur'un hastanede yanında olan yakın arkadaşı Kenan Çınar, Ferdi Tayfur'un son isteğini açıkladı.

Snob Magazin'in haberine göre; Kenan Çınar, üzüntüsünü "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" sözleriyle paylaştı.

TAYFUR'UN SON ANLARINDAKİ TEK İSTEĞİ

Tayfur’un, son anlarında en çok istediği şeyin kızıyla barışmak olduğunu belirten Çınar, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ?

Ferdi Tayfur kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti. Bunun üzerine baba kız arasında gerginlik yaşanmıştı.

Gerilime anne Necla Nazır da dahil olmuş ve "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?" şeklinde açıklama yapmıştı.

FERDİ TAYFUR'UN TABUTU BAŞINDA GERGİNLİK

Öte yandan Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ndeki cenaze töreninde Tayfur’un tabutu başında kavga çıktı.

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile kalabalıktan bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasındao kişinin Tayfur için “O buraya gelmeyecek.” diye bağırdığı duyuldu.

Kavgada küfürleşmelere varan anlar yaşandı.

"MESELE GERÇEK AİLEYLE DEĞİL"

Cenazede yaşanan gerginlikle ilgili Neler Oluyor Hayatta'ya konuşan Ferdi Tayfur'un hayat arkadaşı Necla Nazır, "Son kez duygularımı ifade etmek istiyorum. Ferdi Bey'in yalnızca duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, kıymetim çok büyük. Nurlar içerisinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde helal olsun. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum, anlayışınıza sığınıyorum. İddialar hep olacak, herkes konuşacak. O kadar dalgınım ki ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bilmediğiniz hiçbir şey yok. Herkesin her şeyden haberi var. Yalnızca şu var bizi halk ayıramadı. Bu aşkı, sevgiyi nasıl kabullendi bilemiyorum. Bizi sevenler bizi bir türlü ayıramadılar. Nedense sürekli ben onun hayatının içerisinde kaldım. Ferdi Bey ile ilgili sizin bilmediğiniz bir şey yok. O çok dürüst bir beyefendiydi. Hiçbir polemiğe girmek istemiyorum" dedi.

Nazır, sözlerine "Bizim hiç kimseyle bir kavgamız yok. Biz yalnızca babamızın yattığı yerde rahat uyumasını istiyoruz. Her şeyden önce ben bir anneyim. Tabii ki evladımın arkasındayım. Bizim hiç kimseyle bir düşmanlığımız yok. Bu mesele yeğenlerle işin garibi, gerçek aileyle değil. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" diye devam etti.

33 YILLIK HAYAT ARKADAŞLIĞI

Ferdi Tayfur, 1977'de film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı. Tayfur ile Nazır'ın 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları doğdu. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı ve daha sonra ayrıldı.