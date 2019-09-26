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Fergusson: Lütfen, lütfen kirletmeyin!

Bahçeli’de denize girmek için bir koya inen 5 turist bölgedeki çöpleri topladı

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26/09/2019

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Fergusson: Lütfen, lütfen kirletmeyin!

Bahçeli'de bir koyda denize girmek için inen 5 turist, koydaki pislikleri görünce isyan etti. 5 turist pislik içerindeki koydan 18 torba çöp topladı.

Turistler, yaptıkları örnek davranışı sosyal medya üzerinden paylaştı. Turistler, çöpleri topladıktan sonra koyun girişine  “Çöp yok lütfen” yazısını yazmayı ihmal etmedi.     

Çöpleri temizleyen turistlerden biri olan Amanda Fergusson kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “Çöp miktarını görünce dehşete düştük. 18 torba plastik ve çöp topladı. Lütfen, lütfen bu koyu tada KKTC’de ziyaret ettiğiniz başka bir koyu kirletmeyin. Çöpünüzü evinize götürün” dedi.

26/09/2019 10:04

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TAGS: Fergusson: Lütfen, lütfen kirletmeyin!, haber, kıbrıs, turist çöp, haberi kıbrıs pislik,
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