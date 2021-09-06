Ferhan Şensoy’un büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti. Perşembe günü Galatasay Lisesi ardından Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan 70 yaşındaki Şensoy, sevenlerini yasa boğdu.

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Alınan son dakika haberine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şy sözlerle açıklamıştı:"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

"Aradan geçen yıllar içinde tatlı Pera kızlar çıktı karşımıza, çoğu zaman birbirimize çaktırmadan içimizden aynı şeyleri geçirdik sanırım. Bebeğimizin kız olduğunu öğrendiğimiz doktor kontrolünde birbirimize baktık, Cem kulağıma eğilip 'Pera geliyor' dedi."

Müzisyen Cem Öget ile 2018 yılında evlenen Müjgan Ferhan Şensoy, vefat haberinin ardından, Twitter hesabından "Babam uçtu göklere" mesajını paylaşmıştı.

Şensoy, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törende; "Annemden sonra konuşmak biraz zor olacak. Zaten o kadar güç ki burada böyle durmak. Ayağımın altındaki halıya, perdelere, şuradaki kulise rağmen. Ne söylesem eksik kalacak.

Size babamı anlatmaya kalkamam, onu az benim kadar tanıyorsunuz. Babamı ne kadar sevdiğimden bahsetsem eminim hepiniz benim kadar ayrı ve özel olarak seviyorsunuz. Küçükken bu sevgiyi paylaşmak zorlardı beni. Onu en çok benim sevdiğimi ispat etmeye uğraşırdım. Birkaç gündür ve şu an burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak ve bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor.

Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması... Ölümden hiç korkmadı babam. Yaşamını anlamlı kılmaya kıymet verdi. Sayısız insanın aklına, kalbine ve fikrine ektiklerine bakınca anlıyorum ki hayat tam olarak böyle bir inatla yaşanır" ifadelerini kullanmıştı.

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06/09/2021 15:57