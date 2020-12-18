Ferhat Atik’in yönettiği “Göç Psikolojisi Belgeseli” bu akşam YouTube’da yayınlanacak

Yönetmenliğini Ferhat Atik’in yaptığı, sanat direktörlüğünü ve kurgusunu Hindistan’dan Hanan Yasir Karuvattil ve proje danışmanlığını Bangladeş’ten Shakil Reja Efti’nin yürüttüğü “Göç Psikolojisi Belgeseli” bugün saat 20.00’de Ferhat Atik’in YouTube kanalından izleyici ile buluşacak.

46 ülkede KKTC’yi onurla temsil eden ve 16 festivalde 1’incilik kazanan, 24 festivalde finale kalan, 18 festivalde özel seçki listesine girip, 4 festivalde ‘Mükemmellik Ödülü’ alan “Göç Belgeseli”, ‘Dünya Göçmenler Günü’nde yayınlanıyor…

Dünya Göçmenler Günü vesilesi ile bir açıklama yapan Ferhat Atik şu sözleri kaydetti:

“Bugün Dünya Göçmenler Günü.

Dünyanın hiçbir coğrafyasında tek bir kişi dahi, çocukluğunun geçtiği toprakları güle oynaya terk etmez. Göçmen olmanın dramatik kriterleri de bize bunu anlatır. Dünya gezegeninin kozmopolit olduğunu anlamayan idealar nedeniyle insanın ‘Göçmen’ sıfatı ile anılması, başlı başına bir acı ve acımasızlıktır. Dünya, herkese heryerde yaşama hakkını doğası gereği izin veren bir gezegenken, bencil insanlığın çizdiği sınırlar, bölücü ve yokedicidir. Böyle bir günde söylenecek en önemli şey ise, hiç kimsenin ‘ben asla göçmen olmam’ diyemeyeceği bilinci ile, göstermelik olmayan, gerçek bir empayi yapmasıdır.

Bugün ‘yerli’ olanın, birden bire kendi vatanında bile göçmen edildiği ülkemizde, bu kavramın daha kolay anlaşılabileceğine inanmaktayım.

Birleşmiş Milletler’in her zamanki sınırsız taraflılığı sonucu, çözüm bulmak yerine, sadece bir güne isim verdiği dünyamızda bugün, ‘göçmen’ sıfatı verilen insanlardan başta BM ve insanlığın özür günüdür.

Bugünün özelliğine vurgu yapmak için; 46 ülkede KKTC’yi onurla temsil eden ve 16 festivalde 1.’lik kazanan, 24 festivalde finale kalan, 18 festivalde özel seçki listesine girip, 4 festivalde ‘Mükemmellik Ödülü’ alan “Göç Belgeseli” bu gece KKTC saati ile 20.00’da aşağıdaki linkten izleyici ile buluşturulacaktır. Anlamlı izlemeler dilerim.

Göçmenler, kardeşlerimizdir.

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18/12/2020 18:29