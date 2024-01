Ferhat Can ve Volkan Başocak, DAÜ Mimarlık Fakültesi'nde seminer verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi’nde, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Mimari Tasarımlar kapsamında önemli yere sahip “Ahşap-Hibrit Sistemi” dünya çapında uygulamaları ile iki önemli isim tarafından verilen konferansla tartışıldı.

Avuşturya’nın Viyana kentinde profesyonel yaşamlarını sürdüren ve dünyanın birçok ülkesine sürdürülebilir arayışlar bağlamında yenilikçi uygulamaları tanıştıran önemli iki isim Ferhat Can ve Volkan Başocak DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde Yenilikçi Yapım Tekniği Ahşap-Hibrit Sistem başlıklı seminer verdi. Bilindiği üzere, dünya enerji kaynaklarının tükenmesi, çevre kirliliği ve iklim krizi ile gündeme gelen evrensel sorunlara çözüm olabilecek çevre dostu gelişim arayışları küresel olarak yoğunlaşmıştır. Mimarlık alanında da sürdürülebilir tasarımlar geliştirilmeye ve yenilikçi uygulamalarla birçok ülkede yerini almaya başladı. Konvansiyonel yöntemler yanında özellikle yirminci yüzyılda yapı sistem ve malzemeleri arasında ön sırayı alan betonarme yapıların enerji verimliliği ve çevreye verdiği kalıcı olumsuz etkileri sıklıkla tartışılır olduğu bugünlerde yeni alternatifler hatırı sayılır özgünlükleriyle hayata geçirilmeye başlamıştır.

Seminer kapsamında, yenilikçi yapım teknikleri arasında çok özgün bir yere sahip ahşap hibrit sistemlere dair çok yönlü bilginin yanında dünyanın birçok yerinde hayata geçirilmiş uygulama örnekleri de sunulmuştur. Konuşmacıların uzmanlık alanları ve aktif profesyonel yaşamlarında elde ettikleri deneyimlerin paylaşımı ile de sürdürülebilir çalışmalar kapsamında mimarlık alanındaki yepyeni gelişmelerle tüm katılımcılara farkındalık ve gelecekte atılabilecek adımlara dair somut yöntemler aktarılmıştır. Ahşap-Hibrit sistemlerin ileriki yıllarda Doğu Akdeniz Üniversitesi aracılığıyla eğitim ve uygulama sektörüyle tanıştırılabilmesine yönelik öneriler yapılmıştır.

Avusturya’nın Viyana kentinde yenilikçi ve sürdürülebilir yapı tasarım ve uygulamaları yapmakta olan Ferhat Can ve Volkan Başocak sahip oldukları deneyimlerle de alanda öne çıkmaktadır. Ferhat Can, Cree Buildings'de Teknoloji Başkanı olarak görev yapmakta ve bu pozisyonda ekonomik teknolojileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Yenilikçi ve sürdürülebilir mimari tasarımlar konusunda derin bir uzmanlık geliştiren Can, birçok prestijli projeye imza atmıştır. Volkan Başocak ise mimar, mühendis ve pedagog olarak, kariyerinde kendi şirketinin yanı sıra çeşitli firmalarda serbest mimar mühendis olarak görev alarak, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, termal enerjetik restorasyonlar ve tarihi yapıların korunması gibi alanlarda projeler geliştirmiştir. Bu projeler, teknik yenilikleri ve tarihi mirası koruma çabalarını birleştirerek, Başocak'ın alandaki bilgi ve yenilikçi yaklaşımını sergilemektedir.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak eğitim ve uygulama alanındaki gelişmeleri yakından takip etmenin önemini vurgularken yenilikçi yapım sistemlerinden ahşap-hibrit sistemin en kısa zamanda ülkemizde de hayata geçirilmesi yönünde adımlar atılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu sürdürülebilir uygulamaların sınırlı kaynaklara sahip Kuzey Kıbrıs için değerli bir açılım olabileceğini vurguladı.

