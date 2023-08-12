Ferhat Göçer, Mehmetçik Üzüm Festivali’nde sahne alacak
12/08/2023
Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Ferhat Göçer, bugün 61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde konser verecek.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden yapılan açıklamada, konserin bugün saat 22.00’de başlayacağı duyuruldu.
Ülke sanatçılarından İpek Amber’in dün sahne aldığı festivalde, bugün ise Ahmet Evan’ın saat 21.00’de sevenleriyle buluşacağı kaydedildi.
Öte yandan festival kapsamında saat 11.00’de MTÇB Lokali’nde tavla festivali düzenlendi.