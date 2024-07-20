Ferhat Göçer'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel marş

Sanatçı Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne özel marş besteledi. Söz ve müziği Ferhat Göçer'e ait olan ve '50. Yıl Şafak Marşı' adını taşıyan eser hem harekatın kahramanlarını anmak hem de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini onurlandırmak için büyük anlam taşıyor.

Ferhat Göçer, 50. Yıl Şafak Marşı'nı ilk kez 19 Temmuz’da Kıbrıs’ta gerçekleşen 'Şafak Nöbeti Konseri'nde, 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi. Konser, Kıbrıs halkının büyük katılımıyla gerçekleşti.

50. YIL MARŞI'NDA DUYGU SELİ

Alanı dolduran binlerce kişi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla Göçer’e eşlik etti. 50. Yıl Şafak Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyen coşkulu kalabalık duygu dolu anlar yaşadı.

"SONSUZA DEK YAŞAYACAK"

Bu özel gece için duygularını paylaşan Ferhat Göçer, "Böyle anlamlı ve özel bir gecede, harekatın 50. yıl dönümünde gerçekleşen Şafak Nöbeti’nde sizlerle birlikte olmak büyük bir onur. Umut ediyorum ki Mücahit ve Mehmetçik'in birlikte yazdığı destan için yaptığım bu marşla onların hikayesi dilden dile, gönülden gönüle, kuşaktan kuşağa taşınarak sonsuza dek yaşayacak" açıklamasını yaptı.