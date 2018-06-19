Feribot dünyaca ünlü gölde battı, 128 kayıp var!

Endonezya'nın Kuzey Sumatra Adası'nda yer alan Toba Gölü'nde bir feribot battı. Kurtarma ekipleri, kayıp 128 kişiyi arıyor.

Reuters haber ajansı, şimdiye kadar 18 yolcunun kurtarıldığını bildiriyor. Gölü tarayan kalabalık ekipte kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri birlikler ve polis güçleri de var.

Feribotun battığı göl, popüler turizm bölgelerinden birinde yer alıyor.