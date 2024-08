Feridun: İki tarafın saçma sapan basit hesapları ve kaprisleri yüzünden bu maskaralığı çekiyoruz

Prof. Dr. Mete Feridun, sosyal medya hesabından sınır kapılarında karşılaştığı sorunları ve Rum görevlilerle yaşadığı tartışmaları gündeme getirdi.

Feridun, kapılarda geçişlerin kasti olarak yavaşlatıldığını belirterek Rum görevlilerin keyfi tavırlarına tepki gösterdi.

Geçiş sırasında ikinci bariyerin kasten açılmadığını ifade eden Feridun, bir görevlinin kendisine "If you don't like it, don't come again" (Beğenmiyorsan bir daha gelme) şeklinde bir yanıt verdiğini aktardı. Bu sözlere karşılık olarak, "Sen kimsin ki bana vatandaşı olduğum ülkeye gelme diyebiliyorsun?" cevabını verince görevlinin geri adım attığını söyledi.

Feridun, çoğu kişinin bu keyfi uygulamalara sessiz kaldığını belirterek, herkesin bu duruma itiraz etmesi gerektiğini vurguladı.

Feridun’un açıklamasının tamamı şöyle:

"If you don't like it don't come again"

İkinci bariyeri açmayıp geçişleri kasti olarak yavaşlattıkları için tartıştığım Rum görevlinin biraz önce bana verdiği cevap!

Tabii "sen kimsin ki bana vatandaşı olduğum ülkeye gelme diyebiliyorsun?" diye cevap verdiğim anda geri vitesi taktı.

Herkes benim gibi tepki gösterse bu garagözlüğe artık bir son verecekler ama herkes kuzu gibi oflaya puflaya sırada Rum görevlilerin keyfini bekliyor.Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla koyun muamelesi görmeye itiraz eden tek deli benim!

Artık alışkanlık oldu, istisnasız her geçişte ikinci bariyeri kasıtlı olarak açmadıkları için görevlilerle mutlaka 3-5 dakika tartışıyorum. Genelde "go my friend" veya "drive my friend" cevabı alırdım ve neden geçişleri yavaşlattıklarını açıklamazlarsa gitmeyeceğimi söyleyerek görevlileri iyice sıkıştırıyorum.

Bir keresinde neden kasıtlı olarak insanları bekletiyorsunuz diye sorduğum zaman bana verilen cevap şuydu: "doesn't your side do the same re?".

Yani, kısacası iki tarafın saçma sapan basit hesapları ve kaprisleri yüzünden bit kadar adada bu çağda bu maskaralığı çekiyoruz ve gık diyen yok. Herkes sırada görevlilerin keyfinin gelip ikinci bariyeri açmasını bekliyor. Sen birşeylerin düzelmesini talep etmezsan nasıl düzelecek? Pısırık olmayın ve koyun muamelesi görmeye itiraz edin, belki düzelir. Düzelmezsa da en azından koyun olmadığınızı göstermiş olursunuz.

27/08/2024 20:11