Feriha Kardana ağır yaralandı

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15/01/2020

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Feriha Kardana ağır yaralandı

Lefkoşa'da, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Feriha Kardana (K-70) ağır yaralandı. Kardana'nın yoğum bakıma alındığı bildirildi

Kaza nasıl oldu?

Bugün saat 12:00 sıralarında,Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Hüseyin TOMAK (E-23), yönetimindeki RH 132 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden geçmekte olan Feriha Kardana (K-70)’ya çarptı

Trafik kazasında ağır yaralanan Feriha Kardana, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

15/01/2020 14:53
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TAGS: lefkoşa, kaza
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