Feriha Yiğittürk de koronavirüse yakalandı

PR Plus Reklam Ajansı Direktörü Feriha Yiğittürk’ün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Yiğittürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisini izole ettiği kaydedildi. Mağusa’nın sevilen iş insanlarından Feriha Yiğittürk ,semptomlarının hafif olduğunu açıkladı.

Yiğittürk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hep pozitif bir insandım, şimdi daha bir oldum

Unutmayınız, maskeye, mesafeye, hijyene halen ihtiyacımız var.

Önce kolej sınavı maratonumuzla oğlum ateşlendi, pozitif oldu, ardından ben! Bugün itibari ile diğer oğlum da pozitif…

Böylece evim ofise dönüştü. İzoleyiz. Çok şükür iyiyim. Telefonlara bakamayabilirim çünkü kuru bir öksürüğüm var.

Grip belirtileriyle ayaktayım.

Aşılıyım!

Çok teşekkürler ilginize, sevginize… Kapıya bırakılan sürprizlere…

Bir de sakın aşısız kalmayınız! #covid19

Bu habere tepkiniz:



02/02/2022 13:43