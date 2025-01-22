Feriha Yiğittürk’ten Adalet Çağrısı

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22/01/2025

Feriha Yiğittürk’ten Adalet Çağrısı

6 Şubat depreminin ardından İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medyada adalet çağrısında bulundu. Yiğittürk, yaptığı paylaşımda ihmallerin ve sorumsuzlukların tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Adaletin yalnızca kaybettikleri için değil, aynı zamanda bir ülkenin vicdanının yaşatılması için de önemli olduğuna dikkat çeken Yiğittürk, şu ifadelere yer verdi:

"Adalet yalnızca bir kavram değil, herkesin bir gün ihtiyaç duyacağı bir güvencedir. Yaşanan bu acıların ardından sessiz kalmak, aynı ihmallerin ve sorumsuzlukların gelecekte tekrar yaşanmasına izin vermek demektir. Bizim mücadelemiz, yalnızca kaybettiklerimiz için değil; aynı zamanda bir ülkenin adaletinin tekrar yeşerebilmesi içindir."

Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına da dikkat çeken Yiğittürk, bu trajik olayların ortak noktasının, göz göre göre gelen ihmaller ve sorumlulukların yok sayılması olduğunun altını çizdi.

Albert Camus'nün "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" sözünü paylaşarak, adaletin herkesin geleceği için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Feriha Yiğittürk
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