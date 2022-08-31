Ferit Açıkyıldız anıldı

Ötüken Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştrilen merhum Ferit Açıkyıldız halısaha anı futbol turnuvası tamamlandı. Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Ferit Açıkyıldız anısına düzenlenen turnuva iki kategoride gerçekleştirildi.

İ7.Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası 8 yaş kategorisi (2014 doğumlu) ile büykler olmak üzere iki kategorisinde yapıldı.

Şampiyonlar

Kuzucuk halı sahasında Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yönettiği turnuvada 8 yaş grubu (2014 doğumlu) kategorisinde 4 takımın mücadele ettiği turnuvada Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken, büyükler kategorisinde ise Los Galacticos, Aygün Spor Kulübü’nü 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üçüncüler

8 yaş grubu (2014 doğumlu) kategorisinde 4 takımın mücadele ettiği turnuvanın üçüncülük maçında Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon’u normal süresi beraberlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup ederek üçüncü olurken, büyükler kategorisinde üçüncülük maçını kazanan Boğaziçi FC üçüncü oldu.

Ödüller

Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvasında her iki kategoride dereceye giren takımlara kupalar İskele Belediye Meclis üyesi As başkan Sefa Kurukafa, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, kız Zehra Açıkyıldız Galata, damadı Halil Galata, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre tarafından verildi. Ayrıca turnuvaya yapmış olduğu katıklarından dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na, karşılaşmları yöneten hakemlere teşekkür plaketleri verildi.

7.Ferit Açıkyıldız Anı Turnuvası

8 Yaş Grubu Kategorisinde

1.Mağusa Türk Gücü

2.Cihangir

3.Mormenekşe

4.1461 İskele Tarbzon

Büyükler Kategorisinde

1.Los Galacticos

2.Aygün Spor Kulübü

3.Boğaziçi FC

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31/08/2022 20:40