Edebiyatçı Ferit Edgü hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Edgü'nün vefat haberini yazar Metin Celal sosyal medya hesabından duyurdu.

Celal, "Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Everest Yayınları'ndan da Edgü'nün vefatıyla ilgili yayınlanan mesajda "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

FERİT EDGÜ KİMDİR?

24 Şubat 1936 gününde İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü.

1976-1990 yılları arasında kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı.

Edebiyatın çeşitli alanlarında onlarca ürün verdi.

Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı.

Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayınlanmış kitapları var.