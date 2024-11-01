Fermin Lopez imzayı attı: 500 milyon euroluk detay

Barcelona, genç orta saha oyuncusu Fermin Lopez'in sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığını bildirdi. Fermin Lopez'in serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu belirtildi.

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01/11/2024

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Fermin Lopez imzayı attı: 500 milyon euroluk detay

Barcelona, genç orta saha oyuncusu Fermin Lopez'in sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığını bildirdi. Fermin Lopez'in serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu belirtildi.

Barcelona altyapısında yetişen Fermin Lopez, takımıyla Yeni Sözleşme imzaladı. Katalan devi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2029'a kadar geçerli yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

FERMIN LOPEZ'İN SERBEST KALMA BEDELİ 500 MİLYON EURO

Yapılan duyuruda Fermin Lopez'in serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu aktarıldı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçıran Fermin Lopez, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 maça çıkıp 187 dakika sahada kalabildi ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

01/11/2024 08:48
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TAGS: Fermin Lopez
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